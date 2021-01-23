Луческу хочет обменяться футболистами с титулованным европейским клубом – СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу предложил Игорю Суркису подписать договор о сотрудничестве с "Динамо" Бухарест, сообщает sport.ro со ссылкой на свои источники.

Этот протокол позволит отправлять молодых украинских футболистов в аренду в румынскую Лигу 1, а "Динамо" получит приоритет при покупке игроков из "Динамо" Бухарест.

По данным прессы, у вице-чемпиона Украины более 40 футболистов, половина из которых не имеют возможности выступать за команду и не прогрессируют. Отправившись в Бухарест, кроме получения игровой практики, они усилят 18-кратного чемпиона Румынии, обладающего в этом сезоне ограниченным бюджетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, за "Динамо" Киев в свое время играли румыны Флорин Чернат (2001-2007, 2009), Тибериу Гиоане (2001-2011) и Кристиан Иримия (2005-2006). Также в Киеве находится в аренде румынский игрок "Брайтона" Тудор Бэлуцэ.

Луческу в молодости играл за "Динамо" Бухарест (1963-1965, 1967-1977, 1990), а с 1985 по 1990 был его главным тренером.

Напомним, что 21 января "Динамо" Киев на сборах в Эмиратах добыло первую победу в 2021 году.