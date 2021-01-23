Гордон обматерил Ракицкого

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон не смог сдержать эмоций, комментируя трансфер 31-летнего Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит".

Гордон заявил, что презирает футболиста за этот поступок.

"Предатель ли Ракицкий? Знаете, словом "предатель" я не хочу разбрасываться. Он сделал свой выбор. У нас есть артисты, которые после аннексии поехали петь в Кремль. Они предатели. Но травить из в сети за это не надо. У нас демократия. Ракицкий может считает, что Россия права в войне с Украиной. Но у нас много людей есть, которые любят "русский мир"... В случае с Ракицким, ну что сказать... Мне кажется, что он долбо*б, но это мое личное мнение. Когда Россия так поступила с Украиной, нельзя ехать играть за российский клуб, но это мое мнение. Я его никому не навязываю", – отметил Гордон в эфире Youtube-канала oSporte TV.

Отметим, что после того, как Ярослав подписал контракт с командой "Газпрома", Андрей Шевченко исключил фамилию футболиста из состава сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за того, что Ярик никогда не пел перед матчами гимн Украины.