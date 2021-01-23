Украинка Джима серьезно упала в гонке Кубка мира по биатлону. Видео

Женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км продолжился 7-й этап Кубка мира по биатлону.

Юлия Джима, став единственной украинкой, которая квалифицировалась на старт этой дисциплины, финишировала на 10-м месте.

30-летняя киевлянка в дебюте масс-старта сделала ставку на точную стрельбу. Наша соотечественница не стала гнаться за лидерами, ехала в своей скорости и чисто провела три первых огневых рубежа.

В то время, первые биатлонистки сделали по несколько промахов, украинка обошлась без штрафных кругов.

Перед четвертой стрельбой у Юли случился несчастный случай. На одном из крутых спусков биатлонистка сборной Украины не удержалась и серьезно упала.

Несмотря на небольшую травму и возможное повреждение винтовки, Юля смогла собраться и сделать лишь один неточный выстрел.

Победу в итоге добыла Жюлья Симон. Несмотря на три промаха француженка опередила Ханну Эберг из Швеции и австрийскую биатлонистку Лизу Терезу Хаузер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Юлия в индивидуальной гонке КМ завоевала "серебро", став единственной биатлонисткой, кто идеально чисто отстрелялся на всех четырех огневых рубежах.

Отметим, что на прошлом этапе Джиме не позволила участвовать в масс-старте спортсменка из Санкт-Петербурга.