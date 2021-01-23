Российский хоккеист тяжелым нокаутом отправил соперника в больницу. Видео

Защитник "Омских ястребов" Тимофей Давыдов жестко нокаутировал Демида Паничкина из "Кузнецких медведей" в матче регулярного сезона Молодежной хоккейной лиги России.

За шесть минут до окончания поединка у ворот началась драка. Давыдов повалил соперника и сильно ударил того головой об лед. Хоккеист "Медведей" потерял сознание. Прибывшая медицинская бригада срочно госпитализировала его в омскую городскую больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

По сообщению пресс-службе регионального Минздрав Паничкин находится в сознании, других повреждений у него нет. За состоянием пострадавшего следят нейрохирурги.

После матча Давыдов извинился перед Паничкиным.

В концовке матча с "Кузнецкими Медведями" у наших ворот произошла драка между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным, в которой нападающий гостей получил травму. Желаем Демиду скорейшего восстановления и возвращения на лёд! pic.twitter.com/1Zkqopg5lU — ХК Омские Ястребы (@omskhawks) January 22, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в матче УХЛ между "Ледяными Волками" и "Соколом" случилась массовая драка, в которой приняли участие семь игроков.