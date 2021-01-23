Игра Ярмоленко вызвала восторг в Англии. Футболиста назвали "украинским Роналду"

Болельщики "Вест Хэма" по-достоинству оценили мастерство украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в игре 1/16 финала Кубка Англии.

В комментариях под постом про гол в официальном Twitter клуба, юзеры восхитились игроком сборной Украины. Фанаты сравнили нашего соотечественника со звездами мирового футбола, называя его "украинским Месси" и "украинским Роналду".

Как сообщал OBOZREVATEL, в игре против "Данкастера" 31-летний футболист украинской сборной появился в стартовом составе и на 32-й минуте мастерским ударом сделал счет 1:0.