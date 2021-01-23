Гордон назвал "роковую ошибку" Шевченко

Известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон заявил, что считает уход Андрея Шевченко из итальянского "Милана" большой ошибкой.

По словам Гордона, ему очень жаль, что нынешний главный тренер сборной Украины в 2006 году решил перебраться в Англию.

"Я считаю, что это было роковой ошибкой для него. Но насколько я знаю, на это решение повлияла жена и товарищеские отношения с Романом Абрамовичем. Наверняка были и финансовые компоненты", – отметил Гордон в эфире Youtube-канала oSporte TV

Гордон рассказал, что недавно обедал с Андреем Николаевичем и они очень много говорили о том времени.

"Он рассказывал о Марадоне, о Милане, об итальянском футболе, но вот про время в Лондоне мы не общались. Мне показалось, что этот момент его жизни не то время, о котором ему хотелось бы говорить", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является главным фаворитом на замену Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" по мнению букмекеров.