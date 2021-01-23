"Шахтер" упустил победу, выигрывая 2:0

Донецкий "Шахтер" упустил победу в матче с болгарским "Лудогорцем". Товарищеская встреча на сборах в Турции завершилась со счетом 2:2.

"Горняки" уверенно начали встречу, забив первый гол уже на 5-й минуте.

"Горняки" владели инициативой и на 55-й минуте усилиями Коноплянки удвоили счет.

Удержать свое преимущество чемпион Украины не смог, пропустив дважды во втором тайме.

Отметим, что сборы в турецкой Анталье подопечные Каштру начали с ничьей. Первый контрольный поединок против вице-чемпиона Польши "Леха" завершился со счетом 1:1.

На понедельник, 25 января у "Шахтера" запланирована встреча с "Марибором" (18:00). Во вторник украинцы сразятся с "Силексом" – македонским футбольным клубом из Кратово (10:00).