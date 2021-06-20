Матерный хит про Путина попал в российский телеэфир: спортивные итоги 19 июня

Хит "Путин – х***о" попал в эфир российских телеканалов, а матч чемпионата Европы был прерван из-за чрезвычайного происшествия с капитаном сборной Венгрии

Кроме того, Валуев отреагировал на матерный хит о Путине, дав совет про Украину и Германия разбила Португалию на Евро-2020, ответив на исторический гол Роналду.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 20 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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