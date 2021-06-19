В легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 31 год. Видео

Американский легкоатлет Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра, который держался 31 год. 28-летний уроженец Портленда метнул снаряд на 23,37 м, на 25 сантиметров улучшив предыдущее планетарное достижение (23,12 м), установленное в 1990-м Рэнди Барнсом (США).

Турнир проходил в рамках американского отборе к Олимпиаде в Токио-2020. Более получаса судьи проверяли дистанцию. Когда на табло появилась отметка, подтверждающая, что легкоатлет побил один из самых давних рекордов этого вида спорта, все кинулись его поздравлять.

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"Наконец-то пришло время для этого", – сказал Краузер, который вырос в Орегоне, учился в колледже в Техасе, а теперь работает тренером-волонтером в Арканзасе.

Среди тех, кто его поздравил, были чемпион мира Джо Ковач, занявший второе место, и Пэйтон Оттердал, занявший третье.

"На это способны три или четыре человека. В Токио будет фейерверк. Каждый год мы говорим о побитых рекордах, и я думаю, что это еще не все", – сказал Ковач.

Через несколько минут после своего рекорда Краузер гордо позировал на поле.

"Очень много раз, бросая ядро на площадке в школе, я представлял, что это рекорд. Я с 2017 года знал, что у меня есть потенциал сделать это", – заявил Краузер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.