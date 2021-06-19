Ярмоленко определился с дальнейшей карьерой – СМИ

Лидер сборной сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет продлевать контракт с "Вест Хэмом". Как сообщает CalciomercatoWeb со ссылкой на свои источники, 31-летний футболист покинет английский клуб после 30 июня 2022 года, когда закончится действие текущего контракта.

Хавбек перейдет в новую команду в качестве свободного агента. Украинский нападающий провел плохой сезон в английской команде, просидев в основном на скамейке запасных, сыграв всего 362 минуты в Премьер-лиге.

"Очевидно, что Андрей, играющий на высоком уровне, попытается воспользоваться своим успешным выступлением на чемпионате Европы, где забил уже два гола", – говорится в статье CalciomercatoWeb.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей отметился забитым мячом в матче 1-го тура Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Также Ярмоленко забил гол в поединке 2-го тура против Северной Македонии (2:1).

На пресс-конференции игрок "Вест Хэма" перевернул поступок Криштиану Роналду с бутылками спонсоров Coca-Cola и Heineken.

Свой следующий матч Украина сыграет 21 июня против Австрии.