Стадион в Керчи полностью ушел под воду. Фото и видео

Главный стадион Керчи полностью ушел под воду в результате масштабного паводка, который накрыл временно оккупированный Крым. Стадион имени 50-летия Октября был главной городской ареной, на которой проводились все значимые и масштабные мероприятия города.

Построенный в 1967 году и неоднократно реконструированный, он вмещает на своих трибунах 10 000 зрителей.

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Поток воды снес главные ворота арены, превратив сам стадион в грязное болото.

На видео видно, как местные жители пытаются перейти грязную реку, образовавшуюся на месте площади.

"Дамбу прорвало. Короче *опа", – комментирует ситуацию оператор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи в ночь на 17 июня прошел сильный ливень, затопив улицы и похоронив под водой десятки автомобилей.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел масштабы потопа в городе. Его сопровождали три человека в гидрокостюмах, которых назвали "спасателями МЧС".