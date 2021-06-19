Матч Евро-2020 был прерван из-за ЧП с капитаном сборной Венгрии. Видео

Матч 2-го тура чемпионата Европы по футболу между Францией и Венгрией был прерван на несколько минут после того, как капитану венгерской сборной Адаму Салаи стало плохо. На 23-й минуте первого тайма 33-летний нападающий "Майнца" внезапно лег на газон "Пушкаш Арены" и не смог продолжить встречу.

Медики, срочно выбежавшие на поле, попытались сразу привести игрока в чувства. Учитывая температуру за 30 градусов по цельсию, которая в этот момент была в Будапеште, главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил игру, разрешив футболистам попить воды.

Видео дня

Салаи смог подняться и дойти до своей скамейки запасных, однако продолжать матч отказался. Он был заменен на Неманью Николича.

По сообщению зарубежных СМИ, Салаи перенес тепловой удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией капитан датчан Кристиан Эриксен пережил остановку сердце.

Поединок был прерван на несколько часов и завершился сенсацией.

Позже врач сборной Дании Мортен Бесен в подробностях описал все, что происходило в эти секунды на поле.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".