'Не несут ответственность'. Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал решение Европейского футбольного союза вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА. У себя в соцсетях 58-летний экс-спортсмен заявил, что давно считает такое ход от УЕФА верным.

"Дети не несут ответственности за своих родителей. Конечно, их команду можно будет пустить в страну только в том случае, если они осудят войну России и российские преступления", - заявил Гашек.

Ранее Гашек посещал Харьков и Киев где записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от чеха вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Видео дня

В одном из своих ранних интервью Доминик признался, постарается, чтобы Украине компенсировали ту рекламу российских спортсменов, которую делает НХЛ. Гашек заявил, что сделает все возможное, чтобы НХЛ "заплатила Украине миллиарды".

В комментариях российские болельщики устроили настоящую вакханалию от такого "переобувания" легенды чешского хоккея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

29 сентября стало известно, что сборная Ирландии в любой возрастной категории не будет играть с командами из России

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