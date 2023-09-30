newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
3,0 т.
'Не несут ответственность'. Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал решение Европейского футбольного союза вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА. У себя в соцсетях 58-летний экс-спортсмен заявил, что давно считает такое ход от УЕФА верным.

"Дети не несут ответственности за своих родителей. Конечно, их команду можно будет пустить в страну только в том случае, если они осудят войну России и российские преступления", - заявил Гашек.

"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

Ранее Гашек посещал Харьков и Киев где записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от чеха вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Видео дня

В одном из своих ранних интервью Доминик признался, постарается, чтобы Украине компенсировали ту рекламу российских спортсменов, которую делает НХЛ. Гашек заявил, что сделает все возможное, чтобы НХЛ "заплатила Украине миллиарды".

"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

В комментариях российские болельщики устроили настоящую вакханалию от такого "переобувания" легенды чешского хоккея.

"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе
"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе
"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе
"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

"Не несут ответственность". Легенда спорта и друг Украины внезапно поддержал Россию. Z-патриоты в экстазе

29 сентября стало известно, что сборная Ирландии в любой возрастной категории не будет играть с командами из России

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!