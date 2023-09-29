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Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
1,2 т.
Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА

Сборная Ирландии в любой возрастной категории не будет играть с командами из России после решения Европейского футбольного союза (УЕФА) вернуть представителей РФ в юношеские турниры. Островитяне присоединились к бойкоту страны-агрессорки, который первыми объявили их соседи англичане.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров Футбольной ассоциации Ирландии (FAI). В организации подчеркнули, что на сегодняшний день не представляется возможным проведение матчей с российскими командами, пишет сайт Irish Mirror.

Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА
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Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА

"На заседании совета директоров FAI было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию, согласно которой ни одна представительная команда Ирландии в какой-либо возрастной категории не будет играть против какой-либо команды из Россия в любом соревновании в настоящее время", – подчеркнули в ассоциации.

Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА

Ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ. До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд.

Еще одна сборная отказалась играть с командами из России после решения УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, Шведский футбольный союз, который назначен хозяином юношеского чемпионата Европы среди девушек, отказался пускать на турнир сборную России.

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