Еще две сборные объявили бойкот России после ее возвращения в турниры УЕФА U-17

Сборные Польши и Латвии не будут выходить на поле против российских юношеских команд, которых накануне решил допустить к соревнованиям Европейский футбольный союз (УЕФА). Федерации обеих стран также раскритиковали это решение организации и поддержали Украину.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша признался, что был в недоумении от такого шага УЕФА. "Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", – написал он на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

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В свою очередь, Федерация футбола Латвии (LFF) на своем официальном сайте осудила УЕФА и напомнила о том, что война в Украине все еще продолжается.

"LFF подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов. Это противоречит твердой позиции LFF в отношении войны, начатой ​​Россией в Украине, и эта позиция останется в силе до окончания боевых действий", – говорится в релизе организации.

Накануне свое решение бойкотировать матчи против российских юношей объявила Английская футбольная ассоциация.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры.

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