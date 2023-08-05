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"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
10,5 т.
'Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды'. Легенда спорта взбесил путинских патриотов

Легендарный экс-голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек выступил с резкой критикой в адрес Национальной хоккейной лиги США, где выступает множество игроков из России. 58-летний чех признался, что сделает все возможное, чтобы компенсировать Украине ту рекламу российских спортсменов, которую делает НХЛ.

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"Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Это работа для игроков, вот почему эти ребята не выступают. Так что я в определенной степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не была рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за их отношение", – сказал Гашек в интервью seznamzpravy.cz.

Такое признание знаменитого "доминатора" вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. В комментариях фанаты хоккея из РФ начали всячески оскорблять чеха.

"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов
"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов
"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов
"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Гашек признался, что подыгрывал пропаганде кремлевского диктатора Владимира Путина, не замечая агрессии России.

Ранее Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов

Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от чеха вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов

Отметим, что двукратный чемпион СССР по хоккею Геннадий Курдин оскорбил Доминика за его поддержку Украины, а также критику России и режима Владимира Путина.

"Сделаю все, чтобы заставить заплатить Украине миллиарды". Легенда спорта взбесил путинских патриотов

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