Легендарный экс-голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек выступил с резкой критикой в адрес Национальной хоккейной лиги США, где выступает множество игроков из России. 58-летний чех признался, что сделает все возможное, чтобы компенсировать Украине ту рекламу российских спортсменов, которую делает НХЛ.

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"Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Это работа для игроков, вот почему эти ребята не выступают. Так что я в определенной степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не была рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за их отношение", – сказал Гашек в интервью seznamzpravy.cz.

Такое признание знаменитого "доминатора" вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. В комментариях фанаты хоккея из РФ начали всячески оскорблять чеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Гашек признался, что подыгрывал пропаганде кремлевского диктатора Владимира Путина, не замечая агрессии России.

Ранее Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от чеха вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Отметим, что двукратный чемпион СССР по хоккею Геннадий Курдин оскорбил Доминика за его поддержку Украины, а также критику России и режима Владимира Путина.

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