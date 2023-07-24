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"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
5,8 т.
'За смерти украинцев': легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек жестко ответил олимпийскому чемпиону Вячеславу Фетисов, который требует допуска российских спортсменов на международные турнира без всяких условий, а также с флагом и гимном. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил представителю страны-агрессорки, что тот будучи депутатом Госдумы проголосовал за поддержку вторжения РФ в Украину.

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Об этом Гашек написал на своей странице в Twitter. Чемпион Олимпиады Нагано-98 отметил, что россияне могут винить только самих себя за отстранение от международных соревнований, а кроме того, Фетисов просто закрывает глаза на десятки тысяч погибших в войне в Украине, в том числе своих соотечественников.

"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России
"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России

"Слава, если тебя и есть кого винить, то только себя, потому что ты проголосовал в Думе за начало русской войны. Вы дали зеленый свет преступлениям, и вы несете прямую ответственность за смерти сотен тысяч украинцев и своих российских соотечественников. Вы не являетесь более великим народом, чем другие люди на этой планете, чтобы совершать преступления против других", – подчеркнул Гашек.

"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России

Ранее Фетисов потребовал от Гашека вернуть России все деньги, который чешский вратарь заработал во время выступлений за московский "Спартак".

"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России
"За смерти украинцев": легендарный хоккеист поставил на место чемпиона Олимпиады из России

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший хоккеист сборной России Вячеслав Фетисов предложил россиянам выступать "за какую-нибудь Сирию" на Олимпиаде-2024.

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