'Независимо от возраста': Швеция и Дания категорически отказались играть с Россией в турнирах УЕФА

Сборные Швеции и Дании стали еще двумя командами, которые не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы, куда их планирует допустить Европейский футбольный союз (УЕФА). Северяне выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

Президент Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер в интервью TV2 подчеркнул, что его организация занимают четкую позицию в отношении РФ. "Мы не увидим сборную Дании против сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция DBU остается такой же, как и всегда", – сказал функционер.

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Его коллега из Шведской футбольной ассоциации (SVFF) Фредрик Рейнфельдт в комментарии Expressen напомнил о преступных действиях РФ в отношении нашей страны.

"Россия совершила неприемлемое нападение на Украину. Мы не намерены участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд", – категорично заявил он.

Ранее сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры.

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