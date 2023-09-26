Англия устроила бунт в ответ на решение УЕФА по России

Англия откажется играть с юношескими сборными России, несмотря на решение УЕФА вновь допустить команды страны до 17 лет в еврокубки в этом сезоне. Как сообщает The Times, Английская футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой сборная Англии любых возрастов не будет играть против любой национальной команды, представляющей Россию.

"Мы не поддерживаем позицию по повторному допуску России к возрастным соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против России", – говорится в заявлении FA.

Решение УЕФА было объявлено в то же время, когда игра женской Лиги наций в Армении стала первым европейским матчем, проведенным российскими официальными лицами после вторжения на Украину. УЕФА не запретила российских судей конкретно, но ни один из них не был выбран до тех пор, пока в этом месяце на матч Армения - Казахстан не были выбраны Вера Опейкина и три ее помощника.

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Исполнительный комитет УЕФА во вторник принял решение частично снять бан с российского футбола, заявив, что "дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

Перед администраторами УЕФА теперь будет поставлена задача найти способ, с помощью которого российские юношеские команды – юноши и девушки – могут быть восстановлены в европейских соревнованиях, "даже если жеребьевки уже проведены", говорится в заявлении УЕФА.

Проблемы с поездками по Европе для российских граждан (трудности с визами и ограниченные возможности перелетов) стали причиной того, что УЕФА не назначал судей из этой страны, и не сразу понятно, где теперь будут играть российские молодежные команды.

В прошлом году УЕФА расторг соглашение о спонсорстве Лиги чемпионов с российской государственной энергетической компанией "Газпром". Финал Лиги чемпионов 2022 года также был перенесен с принадлежащего "Газпрому" стадиона в Санкт-Петербурге в Париж с уведомлением за три месяца.

Все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после полномасштабного вторжения страны в Украину в прошлом году.

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