УЕФА заявил о возвращении России: названы первые команды, которых допустят к турнирам

Европейский футбольный союз (УЕФА) готовится вернуть первые российские команды в свои турниры после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет о юношеских сборных, которые могут принять участие в отборочных турнирах к континентальным первенствам, несмотря на то, что их жеребьевка уже проведена.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА по итогам исполнительного комитета организации. Представители страны-агрессора в случае утверждения технического решения о допуске будут выступать без национальных флага и гимна, а домашние игры будут проводить за пределами РФ.

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"Продолжающееся отстранение УЕФА российских взрослых команд отражает наше стремление выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока война не закончится и мир не будет восстановлен. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их", – заявил президент организации Александер Чеферин.

Перед этим глава УЕФА заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал "суровую правду жизни" о возвращении российских клубных команд и национальных сборных в европейские турниры.

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