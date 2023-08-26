IIHF собирается беспрецедентно наказать Россию за наплевательство на международные правила

Международная хоккейная федерация (IIHF) накажет Континентальную хоккейную лигу, московский хоккейный клуб ЦСКА и Федерацию хоккея России (ФХР) если голкипер Иван Федотов сыграет за армейцев. 23 августа стало известно, что ЦСКА решил не подчиняться решению IIHF о дисквалификации вратаря сборной России, наплевав на международные правила.

Видео дня

Как сообщает "Р-Спорт", в случае, если Федотов будет участвовать в матчах КХЛ в течение срока дисквалификации, ИИХФ может лишить ЦСКА набранных в чемпионате очков и наложить на клуб штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый матч, на который хоккеист будет заявлен в указанный период.

Также Международная федерация хоккея может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР.

Также IIHF запретит всем клубам КХЛ осуществлять международные трансферы. Еще одним наказанием может стать дополнительная дисквалификация Федотова на более длительный срок.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию.

Предполагается, что спортсмена специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотова, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей. В свою очередь, Александр Кожевников заявил, что Россия "начнет загибаться", если выйдет из IIHF.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!