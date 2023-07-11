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В России пригрозили США "нашими правилами" после скандала в мировом хоккее

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
2,9 т.
В России пригрозили США 'нашими правилами' после скандала в мировом хоккее

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов призвал руководство национальной хоккейной федерации РФ (ФХР) диктовать миру свои правила. В частности, функционер назвал скандал вокруг вратаря Ивана Федотова, который подписал контракт с московским ЦСКА вопреки международным правилам, проявлением силы страны-агрессорки.

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Об этом Сафронов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Хоккейный менеджер в лучших традициях кремлевской пропаганды обратился с угрозами в адрес Запада и США, где ЦСКА обвинили в нарушении соглашения Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХА) "Филадельфией Флайерс".

В России пригрозили США "нашими правилами" после скандала в мировом хоккее
В России пригрозили США "нашими правилами" после скандала в мировом хоккее

"Если мы сегодня начнем плясать под дудку НХЛ, то мы ничего не добьемся, нам просто диктуют условия, что это нам надо делать вот так. Волков боятся, в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила. Мы ничего противоправного не делаем, и если у Федотова закончился контракт на бумаге, зарегистрированный в сезоне-22/23, я считаю, что он свободен, а вы можете трактовать как хотите", – сказал Сафронов.

В России пригрозили США "нашими правилами" после скандала в мировом хоккее

Отметим, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ), где выступает ЦСКА, зарегистрировала переход Федотова без получения трансферной карты от Международной федерации хоккея (IIHF). Без нее игрок не может принимать участия в чемпионате.

Иван Федотов

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