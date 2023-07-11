В России пригрозили США 'нашими правилами' после скандала в мировом хоккее

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов призвал руководство национальной хоккейной федерации РФ (ФХР) диктовать миру свои правила. В частности, функционер назвал скандал вокруг вратаря Ивана Федотова, который подписал контракт с московским ЦСКА вопреки международным правилам, проявлением силы страны-агрессорки.

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Об этом Сафронов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Хоккейный менеджер в лучших традициях кремлевской пропаганды обратился с угрозами в адрес Запада и США, где ЦСКА обвинили в нарушении соглашения Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХА) "Филадельфией Флайерс".

"Если мы сегодня начнем плясать под дудку НХЛ, то мы ничего не добьемся, нам просто диктуют условия, что это нам надо делать вот так. Волков боятся, в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила. Мы ничего противоправного не делаем, и если у Федотова закончился контракт на бумаге, зарегистрированный в сезоне-22/23, я считаю, что он свободен, а вы можете трактовать как хотите", – сказал Сафронов.

Отметим, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ), где выступает ЦСКА, зарегистрировала переход Федотова без получения трансферной карты от Международной федерации хоккея (IIHF). Без нее игрок не может принимать участия в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с критикой на друга Украины Доминика Гашека, потребовав у легендарного чешского вратаря вернуть деньги, который он заработал во время выступлений в КХЛ.

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