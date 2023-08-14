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"Нас бьют": чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,9 т.
'Нас бьют': чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей

Победитель молодежного чемпионата мира-79 Геннадий Курдин пожаловался на Международную федерацию хоккея (IIHF), которая дисквалифицировала вратаря сборной России Ивана Федотова. Двукратный обладатель "золота" первенства СССР обвинил организацию в том, что она не считает представителей РФ за людей.

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Об этом Курдин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он призвал Федерацию хоккея России не подчиняться решению IIHF, которая запретила Федотову выходить на лед до конца года, а также назвал отстранение спортсменов из РФ уступками со стороны страны-агрессорки.

"Нас бьют": чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей
Иван Федотов

"Честно говоря, мы еще должны какие‑то правила их соблюдать?! Они же их не соблюдают. Мы тут идем на уступки, что‑то выполняем, а они нас дисквалифицируют, мы не выступаем нигде. Если они нас не считают за людей, мы и не должны выполнять их правила. Я полностью согласен с тем, что мы не должны подчиняться их правилам. Нас вообще ни во что не ставят. Нас бьют по одной щеке, а мы подставляем вторую! Зачем? Нужно занять жесткую позицию", – сказал Курдин.

"Нас бьют": чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфией Флайерс". Отметим, что вратарь сборной России договорился о переходе в американскую команду" в мае 2022 года.

"Нас бьют": чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей

Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF.

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