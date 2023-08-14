'Нас бьют': чемпион мира из РФ пожаловался, что международная федерация не считает россиян за людей

Победитель молодежного чемпионата мира-79 Геннадий Курдин пожаловался на Международную федерацию хоккея (IIHF), которая дисквалифицировала вратаря сборной России Ивана Федотова. Двукратный обладатель "золота" первенства СССР обвинил организацию в том, что она не считает представителей РФ за людей.

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Об этом Курдин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он призвал Федерацию хоккея России не подчиняться решению IIHF, которая запретила Федотову выходить на лед до конца года, а также назвал отстранение спортсменов из РФ уступками со стороны страны-агрессорки.

"Честно говоря, мы еще должны какие‑то правила их соблюдать?! Они же их не соблюдают. Мы тут идем на уступки, что‑то выполняем, а они нас дисквалифицируют, мы не выступаем нигде. Если они нас не считают за людей, мы и не должны выполнять их правила. Я полностью согласен с тем, что мы не должны подчиняться их правилам. Нас вообще ни во что не ставят. Нас бьют по одной щеке, а мы подставляем вторую! Зачем? Нужно занять жесткую позицию", – сказал Курдин.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфией Флайерс". Отметим, что вратарь сборной России договорился о переходе в американскую команду" в мае 2022 года.

Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF.

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