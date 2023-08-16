Чемпион ОИ из РФ внезапно прозрел и заявил, что Россия 'начнет загибаться', если выйдет из IIHF

Олимпийский чемпион Александр Кожевников внезапно сменил риторику в высказываниях о Международной федерации хоккея (IIHF) после дисквалификации вратаря сборной России Ивана Федотова. Бывший спортсмен, который ранее предлагал наплевать на вердикт организации, теперь серьезно опасается за то, что в таком случае РФ не сможет проводить даже обычные товарищеские матчи.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии порталу Чемпионат.com, комментируя санкции в отношении российского хоккея. Он выразил уверенность в том, что РФ не стоит выходит из состава IIHF, иначе этот вид спорта в стране-агрессорке попросту "начнет загибаться".

"Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава IIHF нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии. В нашей стране хоккей начнет загибаться, игроки стремительно будут уезжать за границу, причем это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей. Родители не будут видеть смысла отдавать детей в хоккейные секции", – сказал Кожевников.

Напомним, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию.

Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном. IIHF запретила российскому клубу заниматься трансферной политикой в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей.

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