Россия спровоцировала скандал в мировом хоккее и поплатилась

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов отстранен от всех соревнований за нарушения условий контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфией Флайерс". Вице-чемпион Олимпийских игр-2022, вокруг которого возник мировой скандал, подписал соглашение с московским ЦСКА и отказался от перехода в североамериканскую команду, что и привело к санкциям.

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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF). Летом минувшего года Федотов был насильно призван в армию РФ, чтобы он не перешел в "Филадельфию". Несмотря на соглашение с клубом НХЛ, ЦСКА заключил параллельный договор с Иваном.

IIHF признал россиян виновными в нарушении контрактных обязательств. Федотова отстранили от национальных и международных соревнований на четыре месяца – с 1 сентября до 31 декабря. Кроме того, ЦСКА запрещено совершать любые трансферы до 10 августа будущего года.

Отметим, что Федотов со словами "либо выберешься, либо утонешь" описал службу в российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что в мировом спорте "все рухнуло" без страны-агрессорки.

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