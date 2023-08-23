Скандал в мировом хоккее: Россия снова наплевала на международные правила

Московский ЦСКА решил не подчиняться решению Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации вратаря сборной России Ивана Федотова. Столичный клуб наплевал на это решение организации и объявил о том, что санкции признаны неправомерными, а сам игрок будет играть за команду с началом нового сезона.

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Об этом заявил президент армейского коллектива Игорь Есмантович в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, ЦСКА зарегистрировал контракт Федотова в Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Уже 1 сентября вратарь сможет выйти на лед в первом официальном матче сезона.

"ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали. Так отреагировала IIHF. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы", – сказал Есмантович.

Отметим, что в IIHF уже прокомментировали это решение ЦСКА, пригрозив московскому клубу дисциплинарным разбирательством. Россиянам может грозить исключение федерации из состава IIHF.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию.

Предполагается, что спортсмена специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотова, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей. В свою очередь, Александр Кожевников заявил, что Россия "начнет загибаться", если выйдет из IIHF.

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