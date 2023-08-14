'Пусть засунут в одно место дебильные решения!' Чемпион ОИ из РФ пришел в ярость из-за наказания России

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов устроил настоящую истерику после решения Международной федерации хоккея (IIHF) наложить санкции на Россию. Двукратного обладателя Кубка Стэнли возмутило, что IIHF дисквалифицировала вратаря Ивана Федотова на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств перед американским клубом "Филадельфией Флайерс".

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Об этом Фетисов в ярости заявил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Бывший хоккеист призвал самого Федотова и московский ЦСКА, которому за подписание соглашения с игроком на год запретили заниматься трансферной деятельностью, "послать куда подальше" IIHF и не выполнять ее решения.

"Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?" – сказал разгневанный Фетисов.

Отметим, что Федотов подписал контракт с "Филадельфией" в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. Спортсмен подписал контракт с северо-американцами, однако ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что в мировом спорте "все рухнуло" без страны-агрессорки.

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