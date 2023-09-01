'Идет 'СВО'. Нас гнобят. Пошли к черту!' Чемпион России закатил истерику из-заб дисквалификации вратаря сборной

Бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин призвал клуб не исполнять решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации вратаря сборной России Ивана Федотова. Победитель Кубка Гагарина-2012 (чемпион России) пожаловался на то, что представителей страны-агрессорки "везде пинают, гнобят".

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Об этом Анисин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-хоккеист послал к черт IIHF и добавил, что во время преступной войны России против Украины агрессоры не должны соблюдать международные правила и законы, заиграв Федотова, несмотря на возможные санкции.

"Мое мнение такое: нас исключают из Международной федерации хоккея, не дают играть на чемпионатах мира. У нас идет специальная военная операция (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), какие-то страны нас гнобят. Да пошли они к черту со своей ИИХФ! В данной политической ситуации уже прежние законы не действуют. Потому что спорт – это политика, как бы ни говорили обратное. Нас везде пинают, не пускают на Олимпиаду, отбирают наш флаг, запрещают гимн. Да пошли вы к черту, и я это снова повторю!" – в истерике сказал Анисин.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию. 23 августа стало известно, что ЦСКА решил не подчиняться решению IIHF, наплевав на международные правила.

Предполагается, что спортсмена специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотова, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей. В свою очередь, Александр Кожевников заявил, что Россия "начнет загибаться", если выйдет из IIHF.

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