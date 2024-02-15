'А справедливо убивать украинцев?' Легенда спорта умыл игрока сборной России из-за жалоб на отстранение

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек резко высказался в адрес российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые назвали несправедливым новое отстранение РФ от международных турниров. В частности, олимпийский чемпион Нагано-98 раскритиковал Кирилла Капризова, пожаловавшегося на санкции.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил лицемерие форварда "Миннесота Уайлд", назвав его желание выступать за сборную российского террористического государства поддержкой убийств украинцев.

"Это не кажется справедливым?" А справедливо ли убивать и калечить сотни тысяч людей на территории другой страны? Вы действительно хотите представлять такую террористическую страну, как Россия? Если да, то вы являетесь сторонником фашизма и несете ответственность за смерть украинских людей", – подчеркнул Гашек.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой. А российский хоккеист Евгений Малкин потребовал от НХЛ бойкотировать Олимпиаду без России.

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