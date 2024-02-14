Чемпион мира из РФ потребовал от НХЛ бойкотировать Олимпиаду без России
Бывший нападающий сборной России Евгений Малкин потребовал от руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отправлять игроков на Олимпийские игры 2026 года в случае отстранения РФ. Форвард "Питтсбург Пингвингс" повторил традиционные штамп кремлевской пропаганды о политизации спорта.
Об этом 37-летний Малкин заявил в интервью авторитетному изданию The Athletic. Двукратный чемпион мира, который трижды участвовал в Олимпиадах (2006-2014), ни разу не попав в призы, выразил уверенность в том, что иностранцы якобы с удовольствием сыграют с россиянами на главном старте четырехлетия.
"Мы играем в НХЛ, а у нее есть власть. Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без русских и беларусов. Владельцы, боссы понимают, что так будет больше маркетинга, рекламы и всего остального. Если спросить игроков из любой страны, думаю, они скажут, что с удовольствием сыграют с Россией, потому что это крутой противник – для Канады, США, Швеции, Чехии. Это спорт, а не политика. Иногда тяжело понять правила, потому что мы ничего не делаем, только играем для болельщиков", – сказал Малкин.
В понедельник, 12 февраля, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении России и Беларуси на сезон 2024/25. Это означает, что сборные стран-соагрессорок не сыграют на двух ЧМ, а представители РФ пропустят отбор на Олимпиаду-2026.
Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил истерику и назвал дебилами руководство IIHF из-за нового отстранения России. А легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек осудил НХЛ за отсутствие санкций в отношении россиян.
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