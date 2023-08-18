'Вы не имеете права. Позор': тренер 'Ариса' устроил истерику из-за реакции игроков 'Динамо' на кричалки в честь Путина

Главный тренер греческого "Ариса" Толис Терзис назвал позорной реакцию футболистов киевского "Динамо" на победу в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Наставник команды из Салоник раскритиковал украинцев за жесты в адрес фанатов его игроков, забыв о том, что болельщики вывесили оскорбительный баннер о воинах ВСУ во время игры недельной давности.

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Об этом Терзис заявил на пресс-конференции после поединка в Бухаресте, в котором его команда потерпела поражение в серии пенальти и вылетела из турнира, пишет сайт sportal.gr. Греческий специалист добавил, что клуб выступает против насилия, хотя поединку "Арис" – "Динамо" в Салониках 10 августа был присвоен статус "повышенного риска" из-за агрессивности фанатов хозяев.

"Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Стыдно для такого великого клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и показывать какие-то жесты. Вы не имеете права подходить и жестикулировать. Нашим фанаты, которые приехали нас поддержать, молодцы. Мы клуб, который категорически выступает против насилия и пытается его предотвратить. Позор тому, что произошло", – сказал тренера "Ариса".

Отметим, что сразу после завершения серии пенальти фанаты греческой команды начали скандировать имя кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что у одного из футболистов команды перед матчем с "Арисом" на войне с Россией погиб брат. Кроме того, наставник "бело-синих" отметился громким заявлением, в котором резко высказался о фанатах греков.

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