УЕФА присвоил матчу 'Динамо' в Лиге конференций статус 'повышенной опасности': что произошло

Первый матч киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с греческим "Арисом" вызвал обеспокоенность у руководства Европейского футбольного союза (УЕФА). В штаб-квартире организации в Ньоне пришли к выводу, что в Салониках пройдет поединок повышенной опасности.

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Об этом информирует официальный сайт "Ариса". УЕФА принял решение направить двух своих наблюдателей на встречу, которая состоится в четверг, 10 августа. Один из представителей УЕФА будет контролировать сам ход поединка, а другой отвечать за соблюдение безопасности на стадионе.

При этом о причинах такого шага со стороны главного руководящего органа европейского футбола ничего неизвестно. Возможно, это связано с гибелью фаната греческого АЕКа, который стал жертвой драки с ультрас загребского "Динамо". Учитывая, что поклонники хорватов и киевлян дружат, есть вероятность, что греки захотят отомстить за смерть своего друга именно украинским болельщикам.

Отметим, что противостояние "Ариса" и "Динамо" пройдет на стадионе "Клеантис Викелидис" и начнется в 21:15 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Арис" – "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, с луганской "Зарей" и "Днепром-1" произошел уникальный случай на жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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