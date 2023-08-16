'Нас обзывали, в нас плевали': Луческу сделал громкое заявление перед матчем с 'Арисом'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал незаслуженным поражение своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций от греческого "Ариса". Румынский специалист пожаловался на судью встречи австралийца Джарреда Джиллетта, а также болельщиков соперника.

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Об этом Луческу заявил в интервью порталу playsport.ro. По словам наставника "бело-синих", в ворота его команды был назначен несправедливый пенальти, а поклонники "Ариса" вели себя совершенно неадекватно – они оскорбляли футболистов "Динамо" и оказывали давление на арбитра.

"Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Нам назначили пенальти, которого не было, и в то же время мы заработали явный пенальти, но он не был назначен. Болельщики вели себя нецивилизованно. Нас обзывали, в нас плевали, на судью оказывали невероятное давление. Поэтому мы очень хотим победы и выхода в следующий раунд", – сказал Луческу.

Напомним, ответный матч "Динамо" – "Арис" в квалификации Лиги конференций пройдет в четверг, 17 августа. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство киевского "Динамо" готовится к отставке главного тренера Мирчи Луческу, если команда не выйдет в групповой турнир Лиги конференций.

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