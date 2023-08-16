"Погиб на войне". Луческу рассказал о сложной ситуации в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал пресс-конференцию накануне ответного поединка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса". По словам румынского наставника, команде очень сложно играть при пустых трибунах и без болельщиков.

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Луческу признался, что трудно начинать игру, когда перед стартовым свистком всегда проходит минута молчания в память о погибших.

"Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа на поезде, автобусе, самолете, один наш игрок отпросил домой похоронить брата, погибшего на войне. Семья осталась без кормильца, а двое детей – без отца. Это очень сложно. А мы требуем от него самоотдачи", – цитирует Мирчу Михайловича пресс-служба "Динамо".

Луческу сакцентировал внимание на том, что футболисты заслуживают особого уважения за то, что они делают в это тяжелое время.

"Да, мы понимаем, что многие украинцы гибнут на фронте, но защитники следят за футболом, за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе есть боль, утрата. Трудно настраивать игроков в таких условиях", – подытожил тренер.

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