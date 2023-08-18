После победы 'Динамо' на стадионе начали скандировать 'Путин! Путин!'. Видеофакт

Фанаты греческого "Ариса", не выдержав поражения своей любимой команды от киевского "Динамо", решили своеобразно "отомстить" украинцам. После финального свистка греческие ультрас начали скандировать "Путин! Путин!".

Видео дня

Это вызвало бурную реакцию со стороны остальных зрителей собравшихся на стадион "Джулешти" в Бухарести. Поклонники "Динамо" постарались свистом заглушить скандальные речевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" по пенальти (6:5) победило греческий "Арис" в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА . Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1. Первый матч неделю назад киевляне проиграли 0:1.

Сразу после финального свистка Георгий Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам, что они думают об их плакате недельной давности. Тогда греки вывесили баннер в адрес "Азова" - "Уничтожить нацистов".

После этого на поле выбежали футболисты греческого "Ариса" и устроили стычку с украинскими игроками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!