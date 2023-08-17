'Динамо' с драматичной победой вышло в плей-офф квалификации Лиги конференций

"Динамо" по пенальти (6:5) победило греческий "Арис" в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА . Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1. Первый матч неделю назад киевляне проиграли 0:1.

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Матч начался в невысоком темпе. Греческие футболисты старались максимально затягивать игру, используя для этого любую остановку или паузу. "Динамо" никак не могло организовать тотальную осаду ворот "Ариса", с большим трудом подбираясь к чужой штрафной.

Лишь к середине тайма в игре "Динамо" появилась скорость, но по прежнему не хватало точности и аккуратности при передачах. Также со стороны украинцев отсутствовал агрессивный прессинг. Греческие футболисты при малейшем касании валились как подкошенные и подолгу валялись на газоне.

Не хватало острых ударов по воротам и продуманых завершенных атак.

На 39-й минуте "Динамо" большими силами пошло вперед и пропустило контратаку, которую "Арис" в два паса завершил голом.

Гости продолжали спокойно катать мяч, легко разбивая нашу защиту длинными передачами, но неожиданно пропустили. Под занавес тайма усилиями Сидорчука у киевлян впервые прошел пас из глубины поля, на который синхронно откликнулся Волошин и в касание головой сделал счет 1:1.

Второй тайм начался при полном преимуществе столичной команды. Подопечные Луческу искали моменты, но все делалось в небольшом темпе и без особого результата.

На 71-й минуте Мирча Михайлович сделал три замены, выпустив Андриевского, Бражко и Караваева, что в итоге сыграло свою роль. "Арис" заметно подсел физически, и "Динамо" смогло этим воспользоваться.

На 85-й минуте Сирота исполнил великолепную диагональ на Караваев и Саша в касание пробил голкипера - 2:1.

В экстратаймах зрители забитых голов не увидели не смотря на то, с 106-й минуты украинцы играли в большинстве. Все решилось в серии послематчевых ударов.

Последний раз "Динамо" добыло волевую победу в еврокубках 11 лет назад в матче с "Боруссией" Менхенгладбах в квалификации Лиги чемпионов.

За выход в групповой этап ЛК "Динамо" сыграет в плей-офф с турецким "Бешекташем", который прошел азербайджанский "Нефтчи". Первый матч запланирован на 24 августа. Ответный – на 31.

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