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"Уничтожить нацистов". На матче "Динамо" вывесили оскорбительный баннер в адрес "Азова"

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,3 т.
'Уничтожить нацистов'. На матче 'Динамо' вывесили оскорбительный баннер в адрес 'Азова'

Фанаты греческого "Ариса" отметились хамской выходкой на матче 3-го квалификационного раунда против "Динамо". Болельщики в дебюте поединка вывесили оскорбительный баннер в адрес отдельного отряда специального назначения "Азов".

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На плакате, который появился за воротам Георгия Бущана висела надпись на английском "Уничтожить нацистов из "Азова".

"Уничтожить нацистов". На матче "Динамо" вывесили оскорбительный баннер в адрес "Азова"

Отметим, что во втором тайме этой растяжки уже не было.

"Уничтожить нацистов". На матче "Динамо" вывесили оскорбительный баннер в адрес "Азова"

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок в Салониках между киевским "Динамо" и местным "Арисом" завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит после скандального пенальти, который австралийский рефери поставил за игру лицом Сироты в чужой штрафной.

"Уничтожить нацистов". На матче "Динамо" вывесили оскорбительный баннер в адрес "Азова"

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