Футболисты греческого "Ариса" устроили стычку с игроками "Динамо" после матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок прошел в румынском Бухаресте и завершился победой киевлян по пенальти.

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Сразу после финального свистка вратарь "Динамо" Георгий Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам, что они думают об их плакате недельной давности. Тогда греки вывесили баннер в адрес "Азова" - "Уничтожить нацистов".

Защищать оскорбленную честь своих болельщиков выбежали несколько игроков "Ариса", начав толкать украинцев, в частности, высказывая претензии Бущану.

По итогам скандала по желтой карточке получили Дубинчак, Бущан и Лазарос Христодулопулос.

После игры официальные аккаунты "Динамо" в соцсетях поддержали наших защитников "Азовстали".

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