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Футболисты "Ариса" после матча устроили потасовку с "Динамо" из-за мести за "Азов". Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
9,8 т.
Футболисты 'Ариса' после матча устроили потасовку с 'Динамо' из-за мести за 'Азов'. Видео

Футболисты греческого "Ариса" устроили стычку с игроками "Динамо" после матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок прошел в румынском Бухаресте и завершился победой киевлян по пенальти.

Видео дня
Футболисты "Ариса" после матча устроили потасовку с "Динамо" из-за мести за "Азов". Видео

Сразу после финального свистка вратарь "Динамо" Георгий Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам, что они думают об их плакате недельной давности. Тогда греки вывесили баннер в адрес "Азова" - "Уничтожить нацистов".

Футболисты "Ариса" после матча устроили потасовку с "Динамо" из-за мести за "Азов". Видео

Защищать оскорбленную честь своих болельщиков выбежали несколько игроков "Ариса", начав толкать украинцев, в частности, высказывая претензии Бущану.

По итогам скандала по желтой карточке получили Дубинчак, Бущан и Лазарос Христодулопулос.

Футболисты "Ариса" после матча устроили потасовку с "Динамо" из-за мести за "Азов". Видео

После игры официальные аккаунты "Динамо" в соцсетях поддержали наших защитников "Азовстали".

Футболисты "Ариса" после матча устроили потасовку с "Динамо" из-за мести за "Азов". Видео

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