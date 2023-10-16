'В России безопасней': сбежавший из 'Шахтера' футболист будет получать гражданство РФ

Отец футболиста донецкого "Шахтера" Александра Роспутько Юрий подтвердил, что его сын сбежал в Россию после матча Лиги УЕФА с бельгийским "Антверпеном". 19-летний уроженец Горловки намерен добиваться получения гражданства террористического государства.

Об этом Юрий Роспутько заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству REGNUM. По его словам, предатель Украины не просил в России политического убежища. При этом Роспутько-старший не назвал причин бегства футболиста, упомянув о безопасности.

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"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке. Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", – сказал Юрий Роспутько.

Напомним, накануне матча с "Антверпеном" Александр договорился о подписании нового пятилетнего контракта с донецким клубом. В игре в Бельгии он провел на поле все 90 минут. После поединка Роспутько пропал, а все, что смогли найти представители "Шахтера" – аккуратно сложенная форма игрока в аэропорту. В донецком клубе отреагировали на исчезновение игрока, выдвинув ему ультиматум.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецикий жестко разнес молодого футболиста. Он также предположил, почему Роспутько пошел на предательство страны.

Как сообщал OBOZ.UA, спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о последствиях, которые ждут Александра Роспутько после бегства из "Шахтера".

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