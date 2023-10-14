Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий эмоционально прокомментировал решение футболиста молодежной команды "Шахтера" Александра Роспутько не вернуться в Украину из Бельгии, а сбежать в Россию. По мнению легендарного игрока, такой поступок мог сделать лишь, мягко говоря, неумный человек.

"Безмозглый долбо*б! Да и напишите. Мозги нельзя купить где-нибудь в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране, тем более Роспутько с Донбасса, а Россия уничтожает украинские города и села!" – цитирует Федецкого СпортЭкспресс.

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Артем больше не видит никаких шансов у Роспутько проявить себя на международной арене.

"В спортивном плане это полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион России может только полный долбо*б", – отметил Федецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

Позже многие СМИ распространили информацию о том, что Александр мог сбежать в Россию. В частности сообщалось, что футболист находится в расположении клуба "Звезда" из Санкт-Петербурга.

В свою очередь донецкий "Шахтер" подтвердил исчезновение своего игрока, выразив надежду, что тот вернется.

Также спортивный юрист рассказал о наказании, которое может ожидать Роспутько за свой поступок.

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