'Надеемся, что вернется': появилась реакция 'Шахтера' на бегство футболиста после матча Лиги УЕФА

Донецкий "Шахтер" подтвердил исчезновение игрока юношеской команды Александра Роспутько после матча Лиги УЕФА с бельгийским "Антверпеном". В стане "горняков" отметили, что 19-летний футболист не явил на посадку в аэропорту, откуда "оранжево-черные" возвращались домой.

Об этом в "Шахтере" заявили в ответ на запрос портала UA-Football. В донецком клубе выразили надежду на то, что Роспутько вернется в расположение команды после того, как от него потребовали сделать это в течение пяти дней. С момента игры в Антверпене прошло уже восемь дней.

Видео дня

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока", – подчеркнули в "Шахтере".

Любопытно, что именно накануне поединка против "Антверпена" Александр договорился о подписании нового пятилетнего контракта с донецким клубом. В игре в Бельгии он провел на поле все 90 минут. После поединка Роспутько пропал, а все, что смогли найти представители "Шахтера" – аккуратно сложенная форма игрока в аэропорту. По данным Telegram-канала "Брутальный футбол" юниор сбежал в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" не пустил своих футболистов в сборную Украины U-19 на турнир Seoul Cup, который проходит с 10 по 15 октября. Вместе с национальной командой в Южную Корею не полетели вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!