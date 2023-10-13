Футболист 'Шахтера' U-19 сбежал в Россию с матча Лиги УЕФА – СМИ

Футболист юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько, который бесследно исчез после матча юношеской Лиги УЕФА, может находиться на территории России. 19-летний уроженец Горловки пропал сразу после выездного поединка с "Антверпеном", в котором "горняки" добыли волевую победу 2:1.

По неподтвержденным данным Telegram-канала "Брутальный футбол", Роспутько сбежал в страну-агрессорку. Именно с этим связан тот факт, что юный футболист удалил из социальных сетей все свои страницы и перестал отвечать на звонки партнеров и руководителей "Шахтера". Авторы канала при этом выразили надежду на то, что их информация окажется фейком.

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Любопытно, что именно накануне поединка против "Антверпена" Александр договорился о подписании нового пятилетнего контракта с донецким клубом. В игре в Бельгии он провел на поле все 90 минут. После поединка Роспутько пропал, а все, что смогли найти представители "Шахтера" – аккуратно сложенная форма игрока в аэропорту.

Ранее стало известно, что "горняки" не пустили своих футболистов в сборную Украины U-19 на турнир Seoul Cup, который проходит с 10 по 15 октября. Вместе с национальной командой в Южную Корею не полетели вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, центральный полузащитник лиссабонской "Бенфики" U-17 Андре Вакалюк согласились выступать за юношескую сборную Украины.

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