Названы последствия побега в Россию для украинского футболиста 'Шахтера' U-19

Спортивный юрист Илья Скоропашкин уверен, что полузащитнику "Шахтера" U-19 Александру Роспутько, который не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1), может грозить ответственность за нарушение контракта с донецким клубом. По мнению Скоропашкина, порядок штрафа обычно предусмотрен самим договором и может исчисляться семизначительными цифрами.

"После дела Зинченко "Шахтер" прописывает в контрактах очень солидные штрафы. В некоторых документах я видел цифру в 30 миллионов евро. Другой вопрос – об обоснованности такого штрафа и возможности его реально взыскать. Но это уже дело юристов клуба", - цитирует Скоропашкина "Украинский футбол".

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Юрист считает, что новое правило ФИФА, которое было принято после начала полномасштабного вторжения России в Украину, не распространяется на Роспутько.

"Имея действующий контракт с одним клубом, игроку технически невозможно заявиться в другой клуб, даже с учетом поправок. Это можно сделать только после окончания действующего контракта или через сообщение о расторжении контракта из-за каких-либо нарушений", – говорит специалист.

Юрист не сомневается, что если будет доказано нарушение контракта, то в дополнение к штрафу прописанному в соглашении, к футболисту могут быть применены дисциплинарные санкции в виде спортивной дисквалификации до 6 месяцев.

Также Скоропашкин напомнил, что наказание может получить и новый клуб, за то, что склонил игрока к нарушению контракта.

В тоже время юрист не видит способов наказать Роспутько за то, что тот не вернулся из-за границы.

"С точки зрения украинского законодательства, на сегодняшний день уголовной ответственности за несвоевременный возврат из-за границы не предусмотрено, кроме случаев, когда есть доказательства, что таким образом лицо уклоняется от призыва или мобилизации" – подытожил Скоропашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

Позже многие СМИ распространили информацию о том, что Александр мог сбежать в Россию. В частности сообщалось, что футболист находится в расположении клуба "Звезда" из Санкт-Петербурга.

В свою очередь донецкий "Шахтер" подтвердил исчезновение своего игрока, выразив надежду, что тот вернется.

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