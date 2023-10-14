"Мозги прогнили". Федецкий назвал причину побега в Россию футболиста "Шахтера" U-16
Легенда сборной Украины Артем Федецкий уверен, что Александр Роспутько сбежал в Россию под воздействием пропаганды РФ. Полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.
"Здесь дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от русской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с Шахтером за границу, и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из России", – цитирует Федецкого СпортЭкспресс.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федецкий заявил, что такой поступок мог сделать лишь, мягко говоря, неумный человек.
Отметим, что после бегства Роспутько появилась информация, что он находится в расположении клуба "Звезда" из Санкт-Петербурга.
В свою очередь донецкий "Шахтер" подтвердил исчезновение своего игрока, выразив надежду, что тот вернется.
Также спортивный юрист рассказал о наказании, которое может ожидать Роспутько за свой поступок.
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