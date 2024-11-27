Украина нашла новый способ бороться с Тимощуком и другими спортивным предателями

Кабмин разрешил за бюджетные средства нанимать юристов для защиты интересов Украины в международных спортивных юрисдикционных органах. 22 ноября КМУ принял постановление №1329 под названием "Некоторые вопросы урегулирования отношений, связанных с защитой прав и интересов национальных спортивных федераций Украины по видам спорта".

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18 ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех национальных наград и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

Решение исполкома ассоциации наказать Тимощука за то, что тот после нападения РФ на Украину продолжил работать в санкт-петербургском "Зените" и никак не осудил агрессию россиян в отношении родной страны, судьи посчитали неправомерным.

Как пишет адвокат Виктория Драпайло, такой шаг Кабмина очевидно, является ответом на указанное событие и направлен на усиление позиций украинских спортивных организации при рассмотрении дел такого рода.

Ранее Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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