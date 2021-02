В Англии забит "самый невероятный гол в истории". Видео

Бельгийский нападающий "Ноттс Каунти" Элиша Сэм отметился невероятным ударом в четвертьфинальном матче Кубка Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорда".

На 73-й минуте 23-летнений уроженец Антверпена смог забить гол ударом пяткой через себя с лета, сделав счет 2:1. Мяч перелетел через его спину и парашютом упал за шиворот вратарю.

Такой "выстрел" еще называют "ударом скорпиона".

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8