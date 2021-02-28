В Англии забит "самый невероятный гол в истории". Видео

Бельгийский нападающий "Ноттс Каунти" Элиша Сэм отметился невероятным ударом в четвертьфинальном матче Кубка Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорда".

На 73-й минуте 23-летнений уроженец Антверпена смог забить гол ударом пяткой через себя с лета, сделав счет 2:1. Мяч перелетел через его спину и парашютом упал за шиворот вратарю.

Такой "выстрел" еще называют "ударом скорпиона".

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

Менее чем за сутки видео собрало более 2,7 млн просмотров и было названо "самым невероятным взятием ворот".

Под конец второго тайма "Ноттс Каунти" оформил окончательный счет (3:1), выйдя в полуфинал.

Сэм перешел в "Ноттс Каунти" летом 2020-м. До этого форвард выступал в Израиле за "Хапоэль" из Акко и "Хапоэль" Ноф-ха-Галиль. Кроме того Элиша успел поиграть за нидерландский "Эйндховен" и болгарскую "Арду". В текущем сезоне в Англии футболист забил 5 голов в 14 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков забил невероятный мяч на 48-й секунде встречи 23-го тура чемпионата Венгрии против МТК.