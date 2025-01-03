Прежде всего, продолжая тему предыдущего материала, отмечу: перечисленным там судьбоносным годам Змеи — 1917, 1929, 1941, 1953 и т.д. — предшествовал ещё 1905 — "кровавое воскресенье" и "первая русская революция", а ещё раньше, к примеру, 1881 (тоже год Змеи) отметился знаковым убийством российского царя, при этом следующий змеиный год — 1893 — оказался последним полным годом правления его сына.

Видео дня

Определённой магии дат посвящена и эта статья, ибо для пуйла дата 9 мая начавшегося года достаточно сакральна — это в его представлении 80-летие "победы россии" над "предыдущим" фашизмом (вспомним типично мордорское "можем повторить").

Для путина, весьма тр*хнутого на [именно своём понимании] истории, этот день настолько важен — исторически, политически, пропагандистски и чисто ментально, — что он не может не мечтать обязательно ДО этой даты одержать "новую победу" достойного наследника сталина и к тому же "собирателя земель русских" (ведь, как сказала известная грустная лошадь, "его советники — Иван Грозный, Пётр Первый и Екатерина Великая").

Желание завершить войну непременно до 9 мая для него сильнее любых конкретных территориальных мелочей, любое завершение войны он всё равно объявит великой победой, однако это должно случиться именно до.

Трампу на заметку: 8 мая путин подпишет почти всё, что угодно. Но до того времени где-то три с половиной месяца нам необходима от нового американского руководства очень действенная и существенная помощь.

Больше того: Трампова помощь Украине нужна и путину, ибо лишь тогда он, превзойдя всех предшественников — и царей, и сталина, — войдёт в историю как победитель Америки. Это для него гораздо важнее конкретных очередных Курдюмовок.

Ну а с учётом российской традиции змеиных лет — 1881, 1893, 1917, 1953, 1965 — царствовать пуйлу осталось недолго.