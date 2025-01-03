"Фицо, езжай в Москву": в Братиславе люди вышли на акцию против премьера Словакии. Фото и видео
В Братиславе, столице Словакии, люди вышли на протест против политики премьер-министра Роберта Фицо и его поездок в Москву к российскому диктатору Путину. На митинг пришли около четырех тысяч человек.
Они выражали недовольство пророссийской политикой Фицо. Об этом пишет издание aktuality.sk.
Участники протестов получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры: на одной стороне было написано "Предательство, а на другой – "Мы – Европа". Также жители словацкой столицы держали плакаты с лозунгами "Словакия, берегись, оккупация началась" и "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое".
Протестующие отмечали, что Фицо хочет отдать Словакию российскому диктатору Путину. Также они призвали оппозиционные партии поднять головы и противостоять пророссийской политике главы словацкого правительства.
Напомним, что после того, как Фицо 22 декабря отправился в Кремль, в Братиславе уже проводили митинги. Акцию под названием "Хватит России" организовало общественное объединение "Мир Украине", ее провели перед правительственным зданием. В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Геггер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.
Отметим, что в Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Фицо. В последний раз сведения о словацком премьере были, когда он совершил поездку в Москву 22 декабря. С тех пор в офисе правительства Фицо не отвечали на вопрос о его местонахождении.
Журналисты установили, что глава правительства, вероятно, находится в столице Вьетнама Ханое.
Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии оппозиционные политики раскритиковали Фицо за поездку в Путин. Главе правительства указали, что переговоры по транзиту газа нужно было вести с Украиной, а не с Россией. Визит в Кремль назвали предательством национальных интересов.
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