'Это дно!' Народный артист Украины с бранью набросился на Дзидзьо, Полякову и других певцов, которые играют в кино

Народный артист Украины Алексей Горбунов, который участвовал в создании многих лент российского кинематографа, однако после начала войны на Донбассе в 2014 году разорвал все связи со страной-агрессором, не подбирая слов, высказал свое мнение о звездах отечественной сцены, которые играют в фильмах. В немилость к 63-летней знаменитости попали Дзидзьо, Оля Полякова и другие звезды.

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О своем отношении к участию певцов в создании кинокартин Горбунов рассказал в новом выпуске подкаста "Фонтан". Он отметил, что часто не может понять, почему режиссеры приглашают в свои проекты исполнителей, а не профессиональных актеров.

"Дзидзьо снимался в комедии, которую все хвалили, а я смотрел на это и думал: "Почему вы не сделаете то же, но с хорошими актерами?" К тому же я не знаю, кто режиссер, кто продюсер. Почему Дзидзьо пригласили?" – эмоционально сказал Алексе Горбунов, – "Хорошо, Дзидзьо, пой, но в кино ты что делаешь? О песнях я ничего не говорю, там я не не понимаю, но в кино как комедийный актер ты как сам себя оцениваешь по десятибалльной шкале?"

Не обошел вниманием Алексей Горбунов и ленту "Свингеры", что вышла на большие экраны в 2018 году. По словам актера, ему так сильно не понравилась игра некоторых звезд, что он бы "открыл против них уголовных делах". Артист признался, что для него участие непрофессионалов в создании кино всегда было болезненной темой.

"Кто там был? Оля Полякова, какие-то другие певцы. Кто-то же написал сценарий, кто-то снял, но ведь просто ужасная игра. С точки зрения актерского мастерства это такое дно. Я бы показывал этот фильм молодым актерам, чтобы знали: не дай Бог вам сыграть так, как они", – добавил звезда.

Как отметил Алексей Горбунов, он настолько сильно ненавидит проект "Свингеры", что если бы ему дали возможность пересмотреть картину еще раз, через 5 минут мог бы разбить телевизор. Народному артисту Украины не нравится ни тема, ни исполнение, ни выбор актеров. Он отметил: "Игра просто ужасная. Они делают все так страшно, что я даже не верю, что это выпустили. До сих пор не понимаю, как это вышло на большие экраны".

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