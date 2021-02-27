Футболист сборной Украины забил фантастический гол на 48-й секунде матча. Видео

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков отметился невероятным ударом на 48-й секунде матча 23-го тура чемпионата Венгрии против МТК.

24-летний футболист сборной Украины в первой же атаке получил мяч на границе штрафной и метров с 20 пушечным "выстрелом" послал мяч четко в девятку.

На На 23-й минуте наш соотечественник оформил дубль, сделав счет 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зубков перешел из "Шахтера" в "Ференцварош" летом 2019 . По словам генерального директора "горняков" Сергея Палкина выручка от трансфера составила 1,5 млн евро и 30% от будущих продаж.

В сезоне 19/20 хавбек сыграл за команду Сергея Реброва 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В активе игрока 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Не так давно беременная жена Зубкова Анна произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.